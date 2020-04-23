В Кургане молодой водитель вылетел на встречку и устроил серьезное ДТП

В Кургане 23-летний водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщает ГИБДД города, молодой человек выехал на встречную полосу, где врезался в «УАЗ».

Авария произошла вечером 22 апреля на ул. Галкинский переезд, 6. Молодой водитель на автомобиле ВАЗ-21124 ехал в сторону ул. К. Мяготина. В машине он был не один, а с пассажиром 1994 года рождения. После выезда на встречную полосу ВАЗ столкнулся с УАЗиком, за рулем которого был мужчина 1955 года рождения. Оба водителя с травмами госпитализированы в первую городскую больницу. Пассажиру автомобиля ВАЗ госпитализация не понадобилась.

Предположительно, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Как уточнили в ГИБДД, от прохождения медицинского освидетельствования молодой водитель отказался.

Курган, Дарья Котова

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