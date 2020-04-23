В Курганской области развернули коронавирусный обсерватор

В Курганской области на базе военного городка в селе Чумляк организован обсервационный изолятор. Обсерватор рассчитан на 120 коек, в него будут направляться граждане с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе областного правительства.

22 апреля обсерватор посетили вице-губернатор Владислав Кузнецов, главный федеральный инспектор Артем Пушкин и представители регионального департамента здравоохранения. Медицинский объект уже полностью готов. Все необходимое для работы (средства индивидуальной защиты, термометры, рециркуляторы, дезинфицирующие средства и т.д.) закуплено. Укомплектован штат – 60 человек, включая 40 медиков.

По данным на 23 апреля в Курганской области зарегистрировано 27 подтвержденных случаев Covid-19.

На сегодняшний день в Зауралье закрыт аэропорт, авиасообщение прекращено до 30 апреля включительно. Ужесточены и требование к приезжающим. Все граждане, прибывающие из регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – Москва, Московская область, Санкт-Петербург – обязаны самоизолироваться на 14 дней. Также им нужно уведомить медиков о своем прибытии. На карантин садятся и те, кто совместно проживает с прибывшими из перечисленных регионов. За нарушение данного требования предусмотрен штраф до 40 тыс рублей. В среду, 22 апреля, рядом с вокзалом Кургана был установлен мобильный пункт для тестирования всех прибывших в Курган на COVID-19.

Курган, Дарья Котова

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