Центр Кургана из-за аварии на целый день останется без воды

Водоснабщающая компания «Водный союз» предупредила о проведении аварийных работ в Кургане на ул. Гоголя. В субботу, 25 апреля, несколько домов будут отрезаны от водоснабжения.

Устраняется аварийная ситуация на ул. Гоголя. И 25 апреля с 09:00 до 21:00 возможно ограничение холодного водоснабжения. По данным ресурсоснабжающей компании, ограничения коснутся адресов: ул.Гоголя № 72/1, 76, 78 (административное здание), 80, 109. Плюс ул.Пролетарская, 57.

«Просим потребителей сделать необходимый запас воды», – сообщается в объявлении «Водного союза».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.04.20

В УрФО подтверждено 1 265 случаев Covid-19 (ИНФОГРАФИКА). / В Курганской области развернули коронавирусный обсерватор. / Курганский митрополит попросил прихожан не приходить на кладбище в родительский день. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»