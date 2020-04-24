Центр Кургана из-за аварии на целый день останется без воды

Водоснабщающая компания «Водный союз» предупредила о проведении аварийных работ в Кургане на ул. Гоголя. В субботу, 25 апреля, несколько домов будут отрезаны от водоснабжения.
Устраняется аварийная ситуация на ул. Гоголя. И 25 апреля с 09:00 до 21:00 возможно ограничение холодного водоснабжения. По данным ресурсоснабжающей компании, ограничения коснутся адресов: ул.Гоголя № 72/1, 76, 78 (административное здание), 80, 109. Плюс ул.Пролетарская, 57.
«Просим потребителей сделать необходимый запас воды», – сообщается в объявлении «Водного союза».
Курган, Дарья Котова
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