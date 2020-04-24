В Курганской области коронавирусом заболел третий медработник

По состоянию на 24 апреля число больных коронавирусом в Курганской области увеличилось до 29 человек. За сутки зарегистрированы два новых случая Covid-19.

По данным оперативного штаба, одна из вновь заболевших – медработник областной инфекционной больницы. Медик самоизолирована по месту работы с момента заболевания. Вторая заболевшая – жительница Далматово, которая контактировала с заболевшими.

Напомним, ранее сообщалось, что положительный тест на Covid-19 был выявлен у медицинского работника в инфекционной больнице, куда привозят всех заболевших новой инфекцией. Также в четверг, 23 апреля, инфекция подтвердилась у сотрудника детской больницы им. Красного креста, контактировавшего с зараженными.

На 24 апреля лабораториями медучреждений проведено более 6000 исследований. Лаборатории оснащены необходимыми тест-системами. Под меднаблюдением находятся более 1000 человек, в том числе 311 контактных с заболевшими.

Курган, Дарья Котова

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