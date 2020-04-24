Сбербанк откроет Зауралью кредитную линию для погашения старых и кабальных займов

Победителем аукциона по открытию кредитной линии для Курганской области стал Сбербанк. Итоги торгов были подведены в пятницу, 24 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Кредитная линия с лимитом 1 млрд рублей открывается сроком на один год для финансирования дефицита бюджета Курганской области, а также погашения госдолга региона. В материалах закупки уточнялось, что ставка не должна превышать 7% годовых. Была подана единственная заявка – от Сбербанка.

На сайте госзакупок размещены еще два аналогичных аукциона, но их итоги пока не подведены.

По состоянию на 1 апреля госдолг Зауралья составляет 16,5 млрд рублей. Большая часть – коммерческие заимствования, то есть банковские кредиты. Финансово-кредитным организациям регион должен 11,5 млрд рублей. Остальные средства – бюджетные кредиты.

Почти все займы были получены в период 2015-2018 годов. Именно в этот период уровень госдолга Зауралья достиг своего пика. Экс-руководство областного правительства соглашалось на кабальные условия. Ставка по большинству таких займов составляет от 8,9% до 9,2% годовых.

Курган, Дарья Котова

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