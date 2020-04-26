В Курганской области начинают работу магазины одежды и обуви

В Курганской области с 27 апреля начнут работать еще ряд предприятий. В частности откроются магазины, торгующие канцелярскими товарами, одеждой, обувью, детскими товарами, хозяйственными товарами, бытовой химией и мебелью. Кроме этого, разрешение на работу получили организации, оказывающие услуги по проведению профосмотров.

Такое решение принял региональный оперативный штаб по коронавирусу.

Осуществлять деятельность можно при двух условиях: торговая точна не должна располагаться в ТЦ, а посетители магазина должны соблюдать социальную дистанцию – одновременно в одном помещении не должно находиться более 1 человека на 10 кв. м.

Курган, Дарья Котова

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