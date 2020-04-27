Бюджет Курганской области на 2020 год меняет свои основные параметры

Бюджет Курганской области увеличится на 3,443 млрд рублей до 50,437 миллиардов. Изменится и сумма бюджетного дефицита. Во вторник, 28 апреля, депутаты облдумы проголосуют за поправки.

В пояснительной записке уточняется, что бюджетная ведомость меняется за счет нескольких источников.

Так, 917,9 млн рублей ожидаются за счет корректировки программы приватизации госимущества региона. В программу будут добавлены 28 объектов недвижимости, 57 объектов газоснабжения, не реализованных в 2019 году.

На 2,5 млрд рублей увеличатся безвозмездные поступления в бюджет. В их числе федеральная субсидия Зауралью (1,670 млрд рублей), федеральная дотация региону (152 млн рублей) на борьбу с коронавирусом. Речь идет об увеличении коечного фонда медицинских организаций области.

Расходы бюджета Зауралья увеличатся на 5,010 млрд рублей.

«За счет целевых федеральных средств (с учетом дотаций) расходы областного бюджета увеличатся на 2 602,8 млрд рублей; за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – на 101,3 млн. рублей», – уточняется в пояснительной записке.

Также расходная часть меняется из-за новых социальных выплат. Это ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 27 млн рублей; на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начального общего образования – 32,8 млн. рублей.

Помимо этого регион на 596,8 млн рублей увеличивает расходы на предоставление жилья детям-сиротам. На погашение дефицита территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выделяется 944,7 млн. рублей.

Напомним, доходы дефицитного бюджета Курганской области на 2020 год должны были составить 46,994 млрд рублей, расходы – 50,179 миллиардов. Таким образом дефицит предусматривался в сумме 3,185 млрд рублей.

После корректировки доходы составят 50, 437 миллиардов, расходы – 55,190 миллиардов. Дефицит увеличится до 4,752 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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