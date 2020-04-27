Житель Кургана зарезал молодую женщину из-за шума во дворе многоэтажки

В Кургане 26 апреля в машине скорой помощи от ножевого ранения в грудь скончалась 34-летняя женщина. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, жительницу Кургана зарезал 60-летний мужчина. Трагедия произошла во дворе дома на ул.Савельева.

По данным регионального Следкома, утром 26 апреля потерпевшая находилась в компании своих знакомых во дворе многоэтажного жилого дома, где они употребляли спиртное. «На шум из подъезда дома вышел нетрезвый мужчина и нанес женщине удар в область груди имеющимся при себе ножом», – уточнили в СУ СКР Зауралья. Убийцей оказался 60-летний мужчина.

Медики не успели довезти раненую до больницы, она скончалась в машине скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Подозреваемый задержан, он признает свою вину. «Следствием в суд готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключении под стражу, после установления всех обстоятельств произошедшего мужчине будет предъявлено обвинение», – резюмировали в Следкоме.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.04.20

В Зауралье выявлены новые случаи Covid-19. / Бюджет Курганской области на 2020 год меняет свои основные параметры. / В Курганской области объявили высокую пожарную опасность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»