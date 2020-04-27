Жителей Зауралья просят выбрать удобную им систему получения «цифрового пропуска»

Жителей Курганской области просят принят участие в опросе, чтобы выбрать наиболее удобную систему оформления цифровых пропусков, введенных из-за режима всеобщей самоизоляции.

«Сейчас для того, чтобы получить такой пропуск, нужно отправить СМС или сообщение в Viber с кодом цели выхода на номер +7(903)767-26-68. Однако у региона имеется возможность перейти на приложение «Госуслуги СТОП-Коронавирус», разработанное Минкомсвязи России», – уточнили в пресс-службе губернатора Курганской облсти.

Пользоваться приложением «Госуслуги СТОП-Коронавирус» могут только те, кто зарегистрирован на портале госуслуг. И для оформления пропуска нужны смартфон и интерент.

Голосование продлится до 30 апреля. Свой выбор можно сделать в группе «ВКонтакте» «Коронавирус. Оперштаб Курганской области». Ссылка – здесь.

Курган, Дарья Котова

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