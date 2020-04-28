В Зауралье рассказали о закупке аппаратов ИВЛ, про нехватку которых говорил Шумков

В Курганской области инфекционный госпиталь, куда поступают больные с коронавирусом, до конца апреля получит необходимое число аппаратов ИВЛ. Об этом 28 апреля сообщила директор областного департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

Глава ведомства уточнила, что закупки необходимой аппаратуры продолжаются.

«В Курганской области в рамках подготовки инфекционного госпиталя проводится работа по обеспечению коечного фонда кислородом и аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Госпиталь рассчитан на 414 коек, и нам необходимо иметь 145 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Если в начале подготовки у нас было всего 14 аппаратов ИВЛ, то за этот период нам удалось обеспечить в наличии 93 аппарата, сегодня дополнительно поступают еще 18 аппаратов ИВЛ, и до конца месяца в рамках соглашений мы получаем еще 34 аппарата ИВЛ. Тем самым мы обеспечим выполнение норматива в Курганской области», – заявила Лариса Кокорина.

На сегодняшний день курганские медики также снабжены средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Запасов СИЗ хватит на месяц.

«Мы используем не только одноразовые костюмы, мы пошили многоразовые костюмы для работы. Текущая потребность в средствах индивидуальной защиты удовлетворена. Кроме того, в настоящее время мы ожидаем поставки по разнарядкам Минпромторга, по договорам, которые заключены с компаниями. Проводятся закупочные процедуры. На обеспечение средствами индивидуальной защиты также в достаточном количестве имеются финансовые средства», – резюмировала Лариса Кокорина.

Как сообщал «Новый День», в Зауралье из-за угрозы распространения Covid-19 планируют развернуть 414 коек с возможностью быстрого увеличения коечного фонда до 560. Ранее губернатор Вадим Шумков, обращаясь к жителям региона, предупредил, что оснащенность аппаратами ИВЛ в области составляет менее 30% от объема, необходимого для инфекционного госпиталя. Задача по оснащению медиков всем необходимым была поставлена перед региональным правительством.

Курган, Дарья Котова

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