В Курганской области пять новых случаев Covid-19, почти все заболевшие – контактные

В среду, 29 апреля, в Курганской области число больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 45. За сутки выявлено пять новых случаев.

Как сообщает региональный оперативный штаб, трое заболевших – контактные, они пересекались с ранее заболевшими.

«Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 1317 человек, из них 277 контактные с заболевшими. Проводится комплекс всех необходимых профилактических мероприятий, включая тестирование на новую коронавирусную инфекцию», – уточнили в региональном штабе. Из больницы по выздоровлению выписаны 10 человек.

Медики в очередной раз обращаются к жителям области с просьбой соблюдать все меры предосторожности.

«Накануне приближающихся майских выходных всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», – сообщается в обращении оперштаба.

Курган, Дарья Котова

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