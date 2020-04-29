В Курганской области пять новых случаев Covid-19, почти все заболевшие – контактные

В среду, 29 апреля, в Курганской области число больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 45. За сутки выявлено пять новых случаев.
Как сообщает региональный оперативный штаб, трое заболевших – контактные, они пересекались с ранее заболевшими.
«Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 1317 человек, из них 277 контактные с заболевшими. Проводится комплекс всех необходимых профилактических мероприятий, включая тестирование на новую коронавирусную инфекцию», – уточнили в региональном штабе. Из больницы по выздоровлению выписаны 10 человек.
Медики в очередной раз обращаются к жителям области с просьбой соблюдать все меры предосторожности.
«Накануне приближающихся майских выходных всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», – сообщается в обращении оперштаба.
Курган, Дарья Котова
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