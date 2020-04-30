В Кургане из-за пенсионера пострадал пассажир автобуса

В Кургане на пр.Конституции, 38 произошел инцидент с участием пассажирского ПАЗика и иномаркой Nissan. Пострадал пассажир автобуса.

Как сообщает городская ГИБДД, за рулем иномарки находился водитель 1949 года рождения. Вечером 29 апреля пенсионер, нарушив правила, не уступил дорогу ПАЗику. Водителю автобуса пришлось экстренно затормозить. «Что привело к падению пассажира внутри салона автобуса. Пассажир 1968 года рождения при падении получил телесные повреждения», – уточнили в автоинспекции. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Курган, Дарья Котова

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