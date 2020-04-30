В Зауралье, после серьезных лесных пожаров, начнут платить за информацию о поджигателях

В Курганской области к борьбе с лесными пожарами начали привлекать курганцев. За информацию, которая позволит найти поджигателя, будет выплачиваться премия 2 тыс рублей. Соответствующее постановление облправительства вступило в силу.

В пресс-службе регионального кабмина уточняют, что информацию от жителей принимает управление защиты населения от ЧС. Телефоны 8(3522) 46-66-92 и 8-800-1009400. «Если данные, которые вы сообщите, помогут профильным ведомствам задержать нарушителя и установить его вину, вам выплатят 2000 рублей», – обращаются к жителям области в правительстве.

Пойти на такие меры вынуждает история 2019 года, когда в Зауралье бушевали майские пожары. Часто огонь перекидывался на жилые территории, дачные поселки. Один человек погиб, многие остались без жилья. «В прошлом году в Курганской области справиться с майскими пожарами, большинство из которых произошло по вине человека, удалось огромными усилиями с привлечением значительных сил и средств», – напоминают в правительстве Зауралья. Решить проблему только своими силами региону тогда не удалось, была привлечена военная авиация.

В данный момент и до особого распоряжения в Кургане и Курганской области действует особый противопожарный режим. Это значит, жителям запрещено посещать леса, сжигать мусор и траву. В 2020 году из-за лесного пожара уже возбуждено одно уголовное дело. Задержан мужчина, из-за окурка которого горел лесной массив в Кетовском районе.

Курган, Дарья Котова

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