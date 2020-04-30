В Курганской области четвертый медработник госпитализирован с коронавирусом

В Курганской области на 30 апреля выявлено четыре новых случая коронавируса, общее число больных увеличилось до 49 человек, сообщает региональный штаб. В числе вновь заболевших – медработник областного инфекционного госпиталя, где проходят лечение все, у кого выявлялся Covid-19. Еще трое заболевших – контактные. Они все жители села Деулино Каргапольского района.

По данным на 30 апреля в Зауралье коронвирусом заболели четыре медработника. Это сотрудники областной инфекционной больницы и один случай в детской больнице им. Красного креста.

Как уточнила глава регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина, в областной клинической больнице – главная площадка по Covid-19, проводится комплекс противоэпидемичеких мероприятий, заключительная дезинфекция. «У всех контактных лиц берутся анализы. В течение двух дней ситуация будет понятна», – уточнила Лариса Кокорина.

За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции в Зауралье выздоровели 11 человек.

Курган, Дарья Котова

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