В Курганской области «сухой закон» отменяется на один день – 8 мая

В Курганской области скорректирован «сухой закон», введенный на период с 30 апреля по 10 мая. Как сообщает региональный штаб, в связи с предстоящим празднованием Дня Победы принято решение разрешить продажу алкоголя 8 мая.

«Таким образом запрет на торговлю алкоголем будет действовать с 30 апреля по 7 мая, а далее с 9 мая по 10 мая», – уточнили в оперативном штабе региона.

Как сообщал «Новый День, приостановка розничной продажи алкогольной продукции связана с началом пожароопасного периода. Кроме этого на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.

Напомним, на территории Кургана и всей Курганской области в данный момент действует особый противопожарный режим. Он продлится до особого распоряжения. На период действия режима населению запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

В мае 2019 года в Зауралье прошла серия серьезных лесных пожаров. Часто огонь перекидывался на жилые территории, дачные поселки. Один человек погиб, многие остались без жилья. «В прошлом году в Курганской области справиться с майскими пожарами, большинство из которых произошло по вине человека, удалось огромными усилиями с привлечением значительных сил и средств», – напоминают в правительстве Зауралья. Решить проблему только своими силами региону тогда не удалось, привлекалась военная авиация.

Курган, Дарья Котова

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