Кто и как может поехать на дачу: для жителей Курганской области написали памятку

Жителям Курганской области объяснили, как во время режима всеобщей самоизоляции можно уехать на дачу на майские праздники.
Поездка за город не освобождает жителей области от отправки уведомления. В пресс-службе губернатора Курганской области напоминают, что для поездки на дачу (в загородный дом) гражданам необходимо отправить СМС-сообщение либо сообщение в мессенджере Viber на номер телефона +7 (903)767-26-68, где указать номер документа, удостоверяющего личность (цифры номера без пробела) (пробел) номер цели передвижения, например: 123456 5, где 5 это номер цели для передвижения на дачу (в загородный дом). Кроме того, направить запрос возможно на сайте covid19.kurganobl.ru.
Майские праздники – не повод нарушать режим самоизоляции для тех, кто соблюдает двухнедельный карантин после поездки в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, а также выезжал за границу. Выезда также запрещен для «иных лиц, обязанных находиться в режиме изоляции в рамках законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Как добавила начальник главного правого управления аппарата губернатора Курганской области Светлана Михалева, лицам старше 65 лет рекомендовано пользоваться личным транспортом или такси. В случае поездки на общественном транспорте или такси необходимо использовать медицинскую маску или респиратор. «Обращаем внимание, что срок действия запроса о передвижении составляет 1 час и распространяется на время передвижения до места следования на дачу (в загородный дом). Для возвращения с дачи (загородного дома) требуется направление повторного запроса. В течение суток гражданином может быть направлено не более двух запросов!», – напомнили в пресс-службе курганского губернатора.
В Курганской области из-за коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. Также на территории Кургана и всего Зауралья введен особый противопожарный режим. Это значит, что жителям области запрещается посещать леса, сжигать траву и мусор.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 01.05.20
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