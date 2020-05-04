В Зауралье расширили список регионов, приезжая из которых придется соблюдать карантин

С понедельника, 4 мая, все, кто въезжает на территорию Курганской области из ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, обязаны пройти тестирование на Covid-19. А также уйти на двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, режим самоизоляции будут соблюдать и те, кто совместно проживает с прибывшими из вышеперечисленных регионов. Об этом сообщает оперативный штаб Курагснкой области.

В данных регионах сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Так, на Ямале (ЯНАО) число больных коронавирусом превысило 600 человнк. Очаги заболевания выявлены на месторождениях. Еще более тревожная ситуация в Республике Саха (Якутия), где на Чаядинском месторождении (ресурсная база газопровода «Сила Сибири) у 3 тыс работников нашли коронавирус.

До сегодняшнего дня самоизолироваться на 14 дней должны были все, кто приезжает из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Эти мегаполисы стали очагами распространения новой инфекции.

«Граждане обязаны сообщать о своем прибытии в Курганскую область, месте, датах пребывания на указанных территориях и контактную информацию на горячую линию по номерам телефонов: 8 (800) 100-45-04, 8 (3522) 25-03-03. При появлении первых респираторных симптомов нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и обязательно информировать медицинских работников о своем прибытии», – информируют в региональном штабе и напоминают, что за нарушение требований предусмотрен штраф (от 15 до 40 тыс. рублей). И ответственность вплоть до уголовной в том случае, если в результате несоблюдения правил будут заражены другие граждане.

Курган, Дарья Котова

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