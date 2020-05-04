Синоптики предупреждают курганцев о ночных заморозках

На территории Курганской области ночью 4 и 5 мая ожидаются заморозки до – 4 градусов. Об этом сообщает региональное управление МЧС. В мэрии Кургана также предупреждают о непогоде и просят всех подготовиться к похолоданию.

«Ночью 4 и 5 мая местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами от 0 до -4° С. Специалисты напоминают, что понижение температуры воздуха может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур. Гражданам и руководителям предприятий рекомендуется провести комплекс защитных мероприятий», – сообщается на сайте городской администрации.

Как добавляют в Гидрометцентре, днем, несмотря на ночные похолодания, будет тепло. Ожидаемая температура +10-14 градусов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 04.05.20

В Зауралье расширили список регионов, приезжая из которых придется соблюдать карантин. / Чиновники Зауралья из своих зарплат отдадут 25 миллионов рублей безработным. / Кто и как может поехать на дачу: для жителей Курганской области написали памятку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»