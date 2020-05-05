В Курганской области вводится масочный режим

С 6 мая жителям Курганской области рекомендовано соблюдать масочный режим. В общественном транспорте курганцев просят ездить еще и в перчатках. Такое решение во вторник, 5 мая, принял оперативный штаб региона.

Во многих регионах РФ масочный режим был введен по рекомендации санитарных врачей. Маску следует носить в общественных местах. Можно использовать респиратор, медицинскую маску или маску, сделанную самостоятельно. «Под общественными местами следует понимать магазины, организации, оказывающие услуги, транспорт. На улице маску можно не носить», – уточнили в региональном штабе.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, который обязывает жителей области во время пандемии коронавируса соблюдать правила самоизоляции. Выход на улицу, в случае острой необходимости, только при наличии цифрового пропуска. Для этого нужно прислать на номер +7(903)767-26-68 номер паспорта и цифру, которая будет соответствовать цели выхода из дома. Пропуск также можно получит вот на этом сайте. Там же можно найти все подробности и разъяснения.

В майские праздники в регионе разрешен выезд на дачи, но это не освобождает курганцев от оформления цифрового пропуска. Для поездки на дачу (в загородный дом) гражданам необходимо отправить СМС-сообщение с кодом «5». Это «дачный» номер при определении цели поездки.

Курган, Дарья Котова

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