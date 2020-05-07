Названы даты окончания учебного года для курганских школьников

Департамент образования и науки Курганской области объявил даты окончания учебного года. Школьники, которые с конца марта перешли на дистанционное обучение, закончат год в разное время.

Как сообщает региональный оперативный штаб, ученики с 1 по 8 классы включительно, которые учились на пятидневке, закончат обучение 22 мая. 23 мая на каникулы уйдут ученики, которые учатся шесть дней в неделю.

«Дольше всех будут заниматься старшеклассники: 9-11 классы при 5-дневной учебной неделе – до 29 мая, при шестидневной учебной неделе – до 30 мая», – уточнили в оперштабе.

Учебный год закончится раньше срока в соответствии с приказом Владимира Путина «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Курган, Дарья Котова

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