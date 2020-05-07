В Курганской области введут налог для самозанятых

В Курганской области с 1 июля планируется ввести налог на профессиональный доход, так называемый налог для самозанятых – предпринимателей, которые работают на себя, получают выручку напрямую от заказчиков и не имеют в штате сотрудников. Речь идет о людях, занимающихся, к примеру, репетиторством, фрилансом, работающих таксистами, сдающих в аренду помещения и т.д.

Как сообщили «Новому Дню» в Финансовом управлении Курганской области, в качестве самозанятых смогут зарегистрироваться не только индивидуальные предприниматели, но и физлица. Налоговая ставка составит 4% от доходов, полученных самозанятыми от физлиц, и 6% при ведении ими предпринимательской деятельности с юридическими лицами. При этом обязанность уплаты страховых взносов отсутствует.

О том, что работа самозанятых граждан должна перестать трактоваться как незаконная предпринимательская деятельность, в конце 2016 года заявил резидент Владимир Путин. В 2019 году пилотный проект по введению налога на профессиональный доход стартовал в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. В текущем году к проекту присоединились еще 19 субъектов, причем пять из них из УФО. Курганские предприниматели уже успели зарегистрироваться у соседей в качестве самозанятых и платят налог в другом регионе.

«Мы разработали законопроект по введению такого налога в Курганской области. В мае документ должны рассмотреть на заседании Курганской областной думы. Планируется, что закон вступит в силу с 1 июля. Так что все, кто зарегистрировался в соседних областях, могут вернуться и зарегистрироваться здесь, по месту жительства», – сообщили в Финансовом управлении региона.

Зарегистрироваться в качестве плательщика НПД можно без визита в налоговую инспекцию: в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг. Все расчеты самозанятые будут вести через официальное приложение ФНС РФ «Мой налог». Оно само формирует чек и направляет информацию о расчете в налоговую. Чек передается покупателю в электронной форме или на бумажном носителе.

Стоит отметить, что для применения налога для самозанятых существует ряд ограничений. В частности, это перепродажа товаров, посредническая деятельность, применение других режимов налогообложения и превышение выручки 2,4 млн. рублей за календарный год.

В настоящее время в регионе насчитывается более 20 тысяч неформальных или потенциальных плательщиков НПД.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.05.20

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