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Четверг, 7 мая 2020, 18:26 мск

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Курганских предпринимателей освободили от платежей за аренду федерального имущества

Росимущество освобождает предпринимателей Курганской области от уплаты платежей по договорам аренды федерального имущества. Льгота предоставляется на три месяца: апрель, май и июнь.

В управлении Росимущества в Челябинской и Курганской областях уточняют, что решение принято «в экономических условиях, сложившихся из-за распространения новой коронавирусной инфекции». Льгота распространяется на субъекты, включенные в реестр малого и среднего предпринимательства.

В пресс-службе губернатора Курганской области уточнили, что от предпринимателей Зауралья уже поступило 41 обращение. «И уже заключены 25 дополнительных соглашений на освобождение от уплаты аренды на общую сумму более 3 млн 375 тыс. рублей», – отметили в пресс-службе главы региона.

Курган, Дарья Котова

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