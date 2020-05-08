В Курганской области решили запретить придомовые «наливайки»

Уже в мае депутаты думы Курганской области планируют рассмотреть законопроект о запрете на продажу алкоголя в некоторых торговых точках. Речь идет о розничной торговле и о маленьких «наливайках», расположенных непосредственно в жилых многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Спикер облдумы Дмитрий Фролов уточнил, что депутатам от курганцев поступает большое количество жалоб на маргинальные «наливайки». Более того, такие точки торговли зачастую не соблюдают законодательство и приторговывают контрафактом. С начала 2020 года в них выявлено более 600 случаев продажи контрафактной продукции, более 200 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним.

При этом Фролов подчеркнул, что решение должно быть взвешенным. «Нам необходимо принять такой нормативно-правовой акт, который бы не позволял так называемым «наливайкам» работать в новых условиях, но в то же время не затрагивал бы добросовестных предпринимателей», – заявил спикер.

По его словам в думе будет создана рабочая группа, которая до 20 мая соберет статистику, уточнит количество «наливаек», расположенных в жилых домах. Только после этого, но уже на майском заседании думы, законотворцы планируют принять региональный закон. Решение поддерживают сразу несколько ведомств, включая УМВД и Роспотребнадзор.

Напомним, в России принят новый закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Речь идет об ограничениях на розничную торговлю алкоголем в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Такая продажа допускается только в заведениях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. Регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения, в том числе – полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в объектах, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Авторами федерального законопроекта в 2019 году стали депутаты Госдумы – уральский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков и известный борец за нравственность петербуржец Виталий Милонов. «Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», в зонах жилой застройки», – так объясняли свою инициативу парламентарии Госдумы РФ.

Курган, Дарья Котова

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