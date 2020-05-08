В Зауралье новый случай инфицирования медработника Covid-19

В Курганской области Covid-19 подтвердиля у медработника Юргамышской центральной районной больницы. Об этом 8 мая сообщает оперативный штаб региона.
Сейчас в больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, обследуются контактные лица.
Как сообщал «Новый День», ранее положительный тест на Covid-19 был выявлен у двух медицинских работников в инфекционной больнице, куда привозят всех заболевших коронавирусом. В апреле инфекция подтвердилась у сотрудника детской больницы им. Красного креста, контактировавшего с зараженными.
По состоянию на 8 мая в регионе 72 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. На лечении в больнице остаются 43 пациента, 29 выздоровели.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 08.05.20
В Зауралье мужчина спалил лес во время газосварки, возбуждено уголовное дело. / В Курганской области решили запретить придомовые «наливайки». / Шумков пообещал превратить «пообветшалый» Курган в большую строительную площадку. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube