В Зауралье новый случай инфицирования медработника Covid-19

В Курганской области Covid-19 подтвердиля у медработника Юргамышской центральной районной больницы. Об этом 8 мая сообщает оперативный штаб региона.

Сейчас в больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, обследуются контактные лица.

Как сообщал «Новый День», ранее положительный тест на Covid-19 был выявлен у двух медицинских работников в инфекционной больнице, куда привозят всех заболевших коронавирусом. В апреле инфекция подтвердилась у сотрудника детской больницы им. Красного креста, контактировавшего с зараженными.

По состоянию на 8 мая в регионе 72 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. На лечении в больнице остаются 43 пациента, 29 выздоровели.

Курган, Дарья Котова

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