Курганским предпринимателям рассказали, как безвозмездно получить финансовую помощь

Предприниматели Курганской области, пострадавшие от пандемии коронавируса, с 18 мая начнут получать выплаты безвозмездной финансовой помощи от государства. Для получения средств нужно обратиться в налоговый орган.

Как уточняет пресс-служба губернатора Курганской области, для получения помощи за апрель, налогоплательщикам нужно успеть подать заявление до 1 июня. С 1 июня по 1 июля принимаются заявки на выплату субсидий за май. Средства предпринимателям выделяются на выплату заработной платы и решение неотложных задач.

«Размер субсидии рассчитывается, исходя из фактического количества работников организации (но не более величины равной количеству сотрудников в марте 2020 года), умноженному на МРОТ (12130 руб.)», – уточнили в пресс-службе.

Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных сотрудников, получают деньги по той же схеме на себя и на сотрудников. Индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, субсидия выплачивается в размере МРОТ.

Для получения субсидии нужно соответствовать некоторым требованиям: получатель денег должен быть включен в реестр субъектов малого и среднего бизнеса (по состоянию на 1 марта 2020 года), относиться к наиболее пострадавшей от пандемии отрасли экономики, не находиться в стадии банкротства, а задолженность по налога и взносам не должна превышать 3 тыс рублей.

Курган, Дарья Котова

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