Коронавирус в Зауралье завез вахтовик, вернувшийся из ЯНАО

По состоянию на 11 мая в Курганской области число больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 86. За сутки выявлено два новых случая. Один из заболевших – вахтовик, работавший на Ямале и вернувшийся с вахты домой в Макушинский район. Второй – житель Шадринска. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

На текущий момент 50 инфицированных находятся на лечении в инфекционной больнице, 36 человек выписаны по выздоровлению. Под медицинским наблюдением остаются 3018 человек, из них 427 – контактных с заболевшими, 2591 – прибывшие из других регионов.

Как сообщал «Новый День», лица, прибывающие в Зауралье из Москвы, Московской области, ХМАО, ЯНАО, Мурманской области и Якутии, обязаны в обязательном порядке соблюдать 14-дневный карантин. На самоизоляцию обязаны уйти и родственники, проживающие с такими гражданами. Как сообщает оперативный штаб региона, на 11 мая вручено 331 постановление об обязательной 14-дневной самоизоляции вернувшимся в Курганскую область из перечисленных регионов.

На Ямале, откуда с вахты вернулся курганец, эпидобстановка остается сложной. По состоянию на 11 мая там 1239 заболевших. Большая часть – вахтовики, среди рабочих месторождений зафиксировано 913 подтвержденных случаев Covid-19.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 11.05.20

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