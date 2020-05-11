В Кургане пенсионерка позвала к себе волонтеров, чтобы передать свои деньги для медиков

В Кургане пенсионерка Земфира Дятченко решила помочь медикам Зауралья и передала для них свои сбережения – 10 тыс рублей. Об этом сообщает группа «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Свой поступок жительница Кургана объяснила тем, что во время пандемии коронавируса медицинские работники тоже нуждаются в поддержке. Пенсионерка не стала нарушать режим самоизоляции и позвала волонтеров, чтобы передать им свой дар.

«Я подумала-подумала, и решила, что вы продукты людям возите в семьи, старикам, кто не может ходить. А мне захотелось врачам хотя бы нашей инфекционной больницы. Какая у них необходимость есть, чтобы вы смогли купить им в подарок от меня», – прокомментировала Земфира Дятченко.

Работники инфекционной больницы, для которых жительница Кургана передала свои сбережения, попросили купить для них средства личной гигиены.

Напомним, в Курганской области всех больных с Covid-19 направляют в инфекционную областную больницу. С момента пандемии коронавируса четыре медика заразились коронавирусом.

Курган, Дарья Котова

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