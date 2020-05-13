До 99 человек выросло количество заболевших Covid-19 в Зауралье

В Курганской области за сутки выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 13 мая всего зафиксировано 99 заболевших.

Как уточняет региональный оперативный штаб, три человека контактировали с ранее заболевшими жителями села Половинное Целинного района. Еще три случая выявлено в Далматово, два в Кургане и один в Катайске.

«Под наблюдением находится 3241 человек, в том числе 423 контактных. Сняты с меднаблюдения на сегодня 6744 человека», – уточнили в региональном штабе. По выздоровлению из больнцы выписаны 38 человек.

Как сообщал «Новый День», за время майских праздников число заболевших коронавирусом увеличилось в регионе на 40%. По решению регионального штаба в Курганской области до особого распоряжения продлен обязательный режим самоизоляции. Граждане, прибывающие в Зауралье из Москвы, Московской, Мурманских областей, ХМАО, ЯНАО и Якутии обязаны соблюдать 14-дневный карантин. На самоизоляции должны находиться и те, кто проживает с прибывшими.

Курган, Дарья Котова

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