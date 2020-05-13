Курганцам официально запретили ходить в лес до июня

В Кургане продлен особый противопожарный режим, введенный с 1 апреля. Посещать леса теперь запрещено с 13 мая до 2 июня, сообщается в постановлении мэра Кургана.

«Запрет введен в связи с повышением пожарной опасности на территории областного центра и в целях реализации дополнительных противопожарных требований», – уточняют в администрации Кургана.

Во время действия особого противопожарного режима гражданам запрещено посещать леса, разводить огонь, сжигать мусор и траву.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области установилась нетипичная для мая жаркая погода. Температура воздуха в ближайшие дни ожидается на уровне +27-29 градусов.

Особый противопожарный режим действует на территории всей Курганской области. Ранее областные власти сообщали, что въезды в лесные массивы будут патрулироваться.

Курган, Дарья Котова

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