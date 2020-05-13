Курганцы осудили действия хакеров, которые атаковали сайт «Бессмертного полка» фотографиями нацистов

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут следователям СКР список IP-адресов, с которых зарубежные и российские хакеры сотнями отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта. Такое заявление 12 мая сделал руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской. Депутаты думы Кургана прокомментировали спланированную акцию и выразили надежду, что силовики выйдут на ее организаторов и исполнителей.

В момент, когда россияне готовились онлайн-шествию Бессмертного полка и подавали свои заявки, было зафиксировано более 600 провокаций. Сообщения от хакеров приходили с уникальных ip-адресов. Информационная атака шла из-за рубежа – из Северной Америки, а также из стран Европы – Германии, Финляндии, Украины и других.

«Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что этот перечень будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник», – отметил Хуторской.

В Кургане общественники также выразили надежду на то, что злоумышленников в скором времени вычислят и они ответят за свои преступления по закону. Как сообщил «Новому дню» депутат Курганской городской думы Олег Прозоров, очень жаль, что в наше время находятся люди, способные на такое.

«Мне искренне непонятны их мотивы, цели и нравственные ориентиры. Вдвойне неприятно, что такое произошло именно в этом году, когда празднование 75-летия Великой Победы по вынужденным причинам проходило в дистанционной форме, и внимание множества наших соотечественников было приковано к интернет-ресурсам. Это была явно запланированная акция. Хотелось бы, чтобы ее организаторов привлекли к ответственности. Я уверен, что это не только мое мнение, но и мнение многих россиян – тех, кто чтил, чтит и будет чтить подвиг наших предков», – отметил Прозоров.

Курган, Москва, Дарья Котова

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