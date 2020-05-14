В Курганской области легковушка попала под поезд

В Далматовском районе Курганской области произошло сереьезное ДТП: поезд столкнулся с легковым автомобилем. За рулем ВАЗ-21140 находился 40-летний житель Далматовского района.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ГИБДД, виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-21140. Мужчина 13 мая в 23:25 часов на регулируемом железнодорожном переезде решил проскочить на запрещающий сигнал светофора. Житель Далматовского района ехал по трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган в сторону села Нижний Яр.

Водителя с места аварии с травмами увезли на скорой в Далматовскую районную больницу. Автомобиль серьезно пострадал.

Курган, Далматовский район, Дарья Котова

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