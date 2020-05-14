В Кургане десятки домов на сутки останутся без воды

В Кургане 15 мая вечером от системы водоснабжения будут отрезаны жители Заозерного, микрорайонов Мостостроителей и Откормсовхоз. Ограничения продлятся до вечера 16 мая.

Как уточнили в мэрии Кургана, воду отключат из-за проведения плановых работ: в связи с врезкой нового водопровода в существующую сеть. Работы планируют закончить 16 мая в 20:00. Без воды останутся десятки домов.

Так, на ул. Алексеева в зону отключеня попадают дома № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5 к.1, 5 к.2, 5б, 5а, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16в, 16г, 31. В первом микрорайоне – № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 25а, 25в, 26, 26/1, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35к1, 39.

В микрорайоне 1а без воды останутся дома № 2, 2к1, 5, 7, 11, 15; 2 микрорайон № 19, 20в, 20г, 23, 23а, 24, 25, 28, 29; 4 микрорайон № 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Полностью система водоснабжения на сутки будет отключена в поселке Откормсовхоз и в микрорайоне Мостостроителей. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Курган, Дарья Котова

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