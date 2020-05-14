Курганские медики получат «коронавирусные» доплаты

В Курганской области 243 медицинских работника получат стимулирующие выплаты за работу в период пандемии коронавируса. Доплата врачам составит 80 тыс рублей в месяц, фельдшеры и медсестры дополнительно получат по 50 тыс рублей, младший медперсонал по 25 тыс рублей. Также средства выделены для медиков скорой помощи. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Глава ведомства напомнила, что стимулирующие выплаты для медиков выплачиваются в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Деньги будут перечислены до 15 мая.

«Выплаты за март и апрель начислены в полном объеме. Всего стимулирующие выплаты в регионе получат 243 медицинских работника. Денежные средства начислены всем. Часть медицинских работников их уже получили. Это в первую очередь сотрудники инфекционного госпиталя. Всем остальным денежные средства также уже направлены на банковские карты», – уточнила Лариса Кокорина.

Как сообщал «Новый День», за время пандемии Covid-19 в Зауралье коронавирусной инфекцией заболели четыре медработника. Три человека работают в инфекционном госпитале, куда направляют на лечение всех заболевших. Также инфекция подтвердилась у медика в детской больнице имени Красного креста.

В Зауралье, если сравнивать с другими регионами УрФО, где ежедневно фиксируют десятки случаев Covid-19, за весь период пандемии заболели 103 человека. Такие данные по состоянию на 14 мая приводит оперативный штаб региона.

Курган, Дарья Котова

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