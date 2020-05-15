В Курганской области начнут безвозмездно раздавать деньги на строительство домов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел в регионе новую форму поддержки для тех, кто готов строить или покупать индивидуальные жилые дома на территории области. С 19 мая граждане могут подавать заявление на получение субсидии.

Как подчеркнул директор АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» Илья Васильев, субсидия выдается безвозмездно. Ее не нужно возвращать или платить процент за пользование этими средствами.

Глава региональной ипотечно-жилищной корпорации пояснил, что граждане могут получить до 50% стоимости строительства или покупки дома, но не более 500 тыс. рублей при строительстве (приобретении) дома на территории любого сельского поселения Курганской области, за исключением Кетовского и Лесниковского сельсоветов Кетовского района.

Не более 300 тыс рублей регион готов выделить тем, кто планирует строить или покупать дом на территории любого городского поселения Курганской области, за исключением городов Курган и Шадринск.

«Одним из условий получения субсидии также является наличие у граждан собственных или заемных средств в размере не менее 50% стоимости строительства или покупки дома. Документы принимаются в АО «КИЖК» – ответ дается в течение 15 рабочих дней», – добавил Васильев.

Категории получателей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в облправительстве уже также определили.

На субсидию могут претендовать семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 50 лет; неполные семьи с детьми и одним родителем, возраст которого не превышает 50 лет; многодетные семьи; медицинские и педагогические работники, а также семьи, в которых один или оба супруга являются работниками бюджетных организаций; участковые уполномоченные полиции; работники агропромышленного комплекса.

Также помощью могут воспользоваться граждане России, желающие переселиться в Курганскую область, участники региональной госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом. И члены казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в РФ и осуществляющих деятельность на территории региона.

«Данная субсидия нацелена на комплексное развитие сельских территорий Курганской области, поддержку жителей и привлечение новых кадров на село, как в агропромышленный комплекс, так и в социальную сферу, чтобы в это непростое время поддержать людей», – резюмировал Илья Васильев.

Курган, Дарья Котова

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