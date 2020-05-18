В Зауралье ДТП с шестью погибшими, двое из них – маленькие дети

Авария, в результате которой погибли шесть человек, произошла в Курганской области на 16-ом километре дороги Куртамыш-Советское. Как сообщает региональная УГИБДД, столкнулись автомобили «Рено» и ВАЗ. Авария произошла вечером 17 мая.

В списке погибших два ребенка 2017 и 2016 года рождения. Также в ДТП погибли мужчина 1993 года рождения и женщина 1997 города рождения. Как сообщил источник «Нового Дня « в УМВД по Курганской области, у обоих погибших одна фамилия – Вотиновы. Также погибли два человека 1977 и 1962 годов рождения.

Всего в машинах находились семь человек, из них трое – дети. Один ребенок выжил. Это семилетняя девочка, ее госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Курган , Куртамыш, Дарья Котова

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