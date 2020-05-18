В Кургане сегодня ждут вахтовиков с месторождения Газпрома, где зафиксирована вспышка Covid-19

В Курган в понедельник, 18 мая, доставят вахтовиков из Якутии. Это жители Курганской области, которые вахтовым методом работали на Чаяндинском месторождении – ресурсная база для газопровода «Сила Сибири».

Как сообщает региональный оперативный штаб, курганцев доставят спецрейсом. «График вылетов составлен отправляющей стороной. Он согласован министерством транспорта и дорожного хозяйства республики Саха (Якутия), предприятием АО «Стройтранснефтегаз» и АО «Авиакомпания «Якутия». В соответствии с графиком вылет в Курган запланирован на 18 мая», – уточнили в оперштабе.

Как сообщал «Новый День», на Чаяндинском месторождении была зафиксирована массовая вспышка новой коронавирусной инфекции. Covid-19 подтвердился почти у трех тысяч работников.

«По прибытии в Курган планируется всех прилетевших отправить в обсерватор, где их проверят на наличие коронавирусной инфекции. До получения результатов анализов вахтовики будут находиться там. По готовности исследований будет принято решение: если все люди здоровы, их отправят по домам с обязательной 14-дневной изоляцией. Если же у кого-то будет выявлен коронавирус, его отправят в инфекционный госпиталь, а все останутся в обсерваторе», – добавили в оперативном штабе Зауралья.

По состоянию на 17 мая в Курганской области всего зафиксировано 119 случаев Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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