В Курганской области опять зафиксирован рост Covid-больных

В Курганской области число больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 130. По состоянию на 18 мая зарегистрировано 11 новых случаев. Рост за сутки – 9,2%, а если сравнивать с предыдущей неделей, то плюс 51%. Такую статистику озвучил региональный оперативный штаб.

Пять новых случаев Covid-19 – завозные. Люди посещали Москву, Санкт-Петербург и ХМАО. Это жители Петуховского района, Сафакулево, Кургана и села Половинное Половинского района.

«Еще шесть граждан заболели в результате контакта. Четыре случая – жители Далматово и Далматовского района, по одному случаю в Кургане и Юргамышском районе», – уточнили в оперштабе Зауралья.

Напомним, в Курганской области по-прежнему действует режим повышенной готовности, жители области должны соблюдать режим самоизоляции. А все, кто приезжает в регион из Москвы, Московской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии, обязаны уйти на 14-дневный карантин. Также самоизолироваться на такой же срок должны граждане, проживающие с прибывшими.

Курган, Дарья Котова

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