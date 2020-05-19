В Кургане до лета перекроют одну из центральных улиц

В Кургане с 19 мая для движения транспорта будет закрыта ул. Савельева на участке от ул. Гоголя до ул. К. Мяготина. Дорога будет перекрыта до 2 июня включительно.

Как сообщает мэрия Кургана, на отрезке ул. Савельева проводятся аварийные работы. Маршрут движения пассажирского транспорта изменится.

По информации МКУ «Транспортное управление», движение автобусов маршрута № 330 будет осуществляться по улицам: К. Маркса, Пролетарская, Гоголя, Ленина, К. Мяготина и далее по маршруту в прямом направлении; К. Мяготина, Пролетарская, К. Маркса и далее по маршруту в обратном направлении.

При открытии ул. Савельева на участке от ул. Гоголя до ул. К. Маркса транспорт будет следовать по улицам: К. Маркса, Савельева, Гоголя, Ленина, К. Мяготина и далее по маршруту в прямом направлении; по К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя, Савельева, К. Маркса и далее по маршруту в обратном направлении.

Курган, Дарья Котова

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