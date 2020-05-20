В Курганской области автотрассы массово закрываются на ремонт. Список и заявление ГИБДД

На многих участках федеральных трасс, проходящих по территории Курганской области, начались ремонтные работы. Автоинспекция Зауралья просит водителей соблюдать меры безопасности и не игнорировать временные дорожные знаки и ограждения.

Из-за ремонтной кампании движение будет затруднено на самых загруженных участках автодорог. Так, работы будут проводиться на федеральной трассе «Иртыш». Это Курганский, Шумихинский и Мишкинский участки автодороги.

До октября 2020 года продлится капитальный ремонт на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган. Работы проводятся на участках Далматовского, Каргапольского, Кетовского и Шадринского районов.

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган также до осени будут ремонтироваться мосты через реки Ик и Деулка.

До конца 2021 года будет ограничено движение на автодороге «Подъезд к г. Тюмень» (Белозерский район), где начинается капитальный ремонт. Движение транспорта осуществляется по одной полосе и регулируется светофором.

Непосредственно в Кургане на путепроводе через железную дорогу на автодороге «Иртыш» ведется ремонт деформационных швов. Работы начаты в мае текущего года и закончатся в июне. На данном участке дороги установлены временные дорожные знаки.

В ГИБДД Зауралья выступили с официальным обращением к водителям, которые игнорируют временные дорожные знаки и не обращают внимания на введенные ограничения.

«Несмотря на установленные временные дорожные знаки и светофоры в местах проведения ремонтных работ в мае уже произошло три автоаварии. Сотрудники ГИБДД обращают внимание на возможные затруднения в движении транспорта, просят жителей и гостей области быть предельно внимательными при приближении к ремонтным участкам, заблаговременно снижать скорость, выполнять требования временных дорожных знаков и разметки, в случае необходимости заранее продумывать маршрут движения и выбирать альтернативные пути объезда», – сообщается в обращении УГИБДД.

Курган, Дарья Котова

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