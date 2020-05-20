В Курганской области резко выросло число Covid-больных и выявлен новый очаг

В Курганской области за сутки выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших на 20 мая выросло до 150.

Как сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов, три случая – завозные. Диагноз подтвердился у вахтовиков, прибывших в Курган и в Альменевский район. Сразу девять положительных тестов на Covid-19 получили жители села Затеченское Далматовского района и четыре заболевших в самом Далматово. Еще один инфицированный – житель Каргапольского района, который контактировал с заболевшими.

Сейчас в новом очаге Covid-19 – в селе Затеченское, ужесточен режим движения. На дороге организовано дежурство патрульных автомобилей, которые контролируют въезд и выезд из населённого пункта. Также усилено патрулирование.

«Кроме того, проводятся подворовые обходы – населению вручают памятки с мерами предосторожностями и контактными телефонами. С помощью поливальной машины и специальных ранцевых устройств обеспечивается обработка улиц и общественных мест. В селе остаются открытыми два магазина, однако жителей просят посещать эти торговые объекты только в масках и перчатках», – сообщает оперативный штаб Курганской области.

Медики сейчас устанавливают всех, кто контактировал с вновь заболевшими, им вручается постановление об изоляции.

По оценке оперативного штаба Зауралья, из 150 случаев новой коронавирусной инфекции, выявленной на территории региона, 66% – завозные. Половина инфицированных – 52%, переболели без симптомов.

Курган, Дарья Котова

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