Чиновники и бизнесмены Зауралья спасли животных цирка, застрявшего в регионе из-за коронавируса

Цирковые артисты – три львицы, три лошади и 12 собак – остались без еды. В Кургане на трассе «Иртыш» застрял бродячий цирк, оставшийся без работы в период пандемии. Представители цирка обратились за помощью к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Они написали ему сообщение в Инстаграм и рассказали, что животные голодают.

«В связи с тем, что массовые мероприятия по всей стране ограничены, цирк лишился возможности гастролировать и зарабатывать деньги, запасы еды у животных заканчивались. В аккаунт губернатора Вадима Шумкова обратились артисты цирка. Глава региона дал поручение помочь гастролёрам», – уточнили в пресс-службе губернатора.

В областном правительстве откликнулись на просьбу. К чиновникам присоединились фермеры, предприниматели и партийцы. «Операцию» по спасению животных координировали департаменты природных ресурсов и АПК. Для цирковых животных собрали и бесплатно передали около 350 кг овощей и фруктов, 300 кг овса, 80 кг дробленки, 20 кг пеляди. Для хищников в цирке пока есть двухнедельный запас мяса.

«Мы предложили помочь охотпользователям, арендаторам лесных участков, а также предприятиям АПК. Спасибо тем, кто откликнулся», – рассказал директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.

Еду для хищников и собак также привез секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Кафеев. Для львов он доставил куриное мясо, для собак – крупу.

Курган, Дарья Котова

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