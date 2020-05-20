В Зауралье после аномальной жары похолодает до минусовых температур

В Курганской области 21 и 22 мая ожидаются ночные заморозки. По данным регионального управления МЧС, местами температура воздуха опустится до минусовой отметки: 0, -2 градуса. Днем воздух прогреется до +15, +17 градусов.

«Гражданам и руководителям сельхозпредприятий рекомендуется принять необходимые защитные меры, чтобы предупредить гибель сельскохозяйственных культур. С понижением ночных температур воздуха также увеличивается вероятность возникновения бытовых и техногенных пожаров. Будьте осторожны при эксплуатации печей и электроприборов. Не используйте устройства, имеющие неисправности», – обратились к жителям в мэрии Кургана.

Как сообщал «Новый День, в середине мая в регионе установилась жаркая погода. Температура воздуха днем достигала до + 29 градусов, что на 9-13 градусов выше обычной майской нормы.

Курган, Дарья Котова

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