Теперь еда слишком горячая! Вахтовики, прибывшие в Курган из Якутии, опять недовольны питанием в обсерваторе

Вахтовики, вернувшиеся в Курганскую область из Республики Саха (Якутия) недовольны едой, которую им дают в обсерваторе в селе Чумляк, где они проходят двухнедельную изоляцию.

Накануне в соцсетях вахтовики сообщили, что на ужин им дали холодные макароны. Сегодня, когда сотрудники департамента здравоохранения области и работники обсерватора наладили организацию питания, мужчины начали жаловаться на то, что еда слишком горячая, рассказывают сотрудники обсерватора.

Как пояснил «Новому Дню» источник в региональном депздраве, накладки с питанием в первый день были связаны с тем, что никто не рассчитывал, что вахтовиков придется держать в обсерваторе 14 дней.

«Их работодатель заверил, что все они здоровы, что было сделано несколько тестов и все они показали отрицательный результат. Если бы это было правдой люди бы не задержались в обсерваторе больше чем на шесть часов. На деле же оказалось, что трое заражены коронавирусом, соответственно остальные – контактные. Тем не менее, сегодня проблемы с питанием оперативно были решены», – сказал собеседник агентства.

Однако вахтовики все равно остались недовольны. Они звонят в департамент здравоохранения, требуют давать им больше овощей, фруктов и мяса. Кроме этого, мужчины просят обеспечить их телевизорами.

Стоит отметить, что многие пользователи курганских соцсетей жестко раскритиковали вахтовиков.

«Радуйтесь, что домой пустили, а не нойте. Тащите с собой заразу ещё и ноют недовольные», – написал в группе «Подслушано Курган» ВКонтакте Максим Баитов.

«Герои вернулись! Вы райдер бы отправили нам! Чтобы мы вам из Ленты красной рыбы и вискаря закупили и ждали вас! Вы пока там деньги зарабатывали !!!!! мы тут всем городом играем в игру ПРЯТКИ! а сейчас мы все вам скажем спасибо! Что плюсанем свою статистику по заражениям!! А потом из ваших забьют на 2 недельный карантин!!! И погонят жуть снова и снова! Может не в курсе, но у нас тут ПОЛИЦИЯ ДЕТЕЙ ГОНЯЕТ С ПЛОЩАДОК! Радуйтесь, что вас кормят ДОМА! А НЕ ПО МЕСТУ РАБОТЫ! бегали бы по лесу от белого медведя с хлебом! Мы все сегодня пришли домой с работы и кушаем, что есть! Хотя вам не понять! Вы за рублем погнались! А мы выживаем и улыбаемся ДОМА! не нравятся макароны!? Заказывайте пиццу бабло то наверно дали не?», – задает вопрос Денис Кучин.

Оплату питания вахтовиков, находящихся на изоляции взял на себя представитель работодателя (компания «СтройТрансНефтеГаз») из расчета около 300-500 рублей в день на одного человека. Однако деньги пока еще не перечислены.

Напомним, 19 мая, в курганский аэропорт прибыл спецрейс с жителями Курганской области, которые вернулись домой с вахты – с Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия). В Курган прибыл 61 вахтовик – это жители 13 районов области и городов Кургана и Шадринска. Все прилетевшие спецрейсом были протестированы на коронавирусную инфекцию. У троих человек был выявлен Covid-19. Их госпитализировали в инфекционную больницу. Остальным придется остаться на 14 дней под наблюдением медиков в обсерваторе.

Сегодняшний ужин в обсерваторе

Курган, Дарья Котова

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