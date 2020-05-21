Курганцы, потерявшие доход из-за пандемии, начали массово устраиваться на общественные работы

В Курганской области за апрель и май 420 человек были трудоустроены на общественные работы. Всего с начала года на такую работу согласились 646 жителей области.

«Только за апрель-май у нас трудоустроено 420 человек. За апрель 290 человек, за май с учетом праздников – 130 человек. Количество желающих продолжает расти», – уточнила замначальника регионального управления занятости населения Татьяна Ермолаева.

Общественные работы, чаще связанные с благоустройством и санитарной очисткой территорий, оплачиваются. Курганцы сами могут определять для себя нагрузку – устраиваться на полный рабочий день или получать зарплату за отработанные часы.

В областном управлении занятости населения подчеркивают, что перечень общественных работ разнообразен, каждый сможет выбрать труд по своему усмотрению, от уборки территории до работы в офисе. Право на трудоустройство имеют все граждане, зарегистрированные в центрах занятости населения Курганской области. Для соискателей работает горячая линия – 8 (3522) 24-16-02.

Курган, Дарья Котова

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