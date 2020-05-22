В Курганской области создают сразу вуз и колледж для айтишников

В Курганской области в 2020 году планируют открыть IT-колледж и IT-институт. Новые учебные заведения создаются на базе технологического колледжа и Курганского госуниверситета. Как уточнил губернатор Вадим Шумков, общий объем вложений из всех источников составит порядка 150 млн рублей.

Создание вуза и ссуза для айтишников Шумков анонсировал еще в 2019 году. Сейчас здание, где на базе технологического коллежда разместится IT-колледж, ремонтируется. Затем начнется создание площадки под IT-институт.

«Всего в данном учреждении будут готовить более 800 ребят. Основной набор будет состоять из тех, кто продолжает обучение, но уже по IT-программе. И 200 человек – это будет уже новый набор. В целом год от года набор будет нарастать и через пару лет здесь будет 800 айтишников только. Поэтому сейчас идет ремонт, контрактуется оборудование. В сентябре все планируем начать выставлять», – прокомментировал Вадим Шумков во время визита в колледж.

Он также добавил, что одновременно уже сейчас формируется учебный план, включающий в себя дистанционное обучение с подключением крупных ИТ-компаний.

Основные источники финансирования проекта – частные инвестиции. Предполагаемый объем вложений в создание обеих образовательных площадок – порядка 150 млн рублей. На приобретение необходимого оборудования потратят около 40 млн рублей. В основном это средства национального проекта «Образование». Ремонт здания под колледж финансируется благодаря государственно-частному партнерству – большую часть расходов в рамках соглашения с правительством региона взяло на себя АО «НПО «Курганприбор». Сумма расходов – более 50 млн рублей.

Аудитории IT-института на базе Курганского государственного университета планируют подготовить к новому учебному году 2020-2021. «Главное, что ребят будет готовить конкретная IT-компания, в том числе и для себя. И мы уже обсуждаем, что в городе надо построить небольшое общежитие, чтобы ребята из других регионов имели возможность получать образование в Кургане», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

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