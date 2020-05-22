Прокурор Зауралья Назаров и его заместители раскрыли свои доходы

Прокурор Курганской области Андрей Назаров, прибывший в Зауралье в июне 2019 года, раскрыл доходы за прошлый год. Свои декларации опубликовали и его заместители. Документ размещен на сайте ведомства.

По итогам 2019 года доход прокурора Назарова составил 4,324 млн рублей. Отметим, что первое полугодие Назаров возглавлял прокуратуру Республики Башкортостан, а затем был переведен в Зауралье. И доходы главы региональной прокуратуры выросли на миллион рублей: по итогам 2018 года Назаров задекларировал 3,3 млн рублей. Прокурор живет в служебной квартире площадью 104,4 квадратов и владеет автомобилем «Фольксваген» 2010 года выпуска. Годовой доход супруги Назарова превысил 573 тыс рублей.

Заместитель прокурора Курганской области Канибек Ураимов, занимающий этот пост с 2010 года, показал доход в сумме 3,086 млн рублей. У него есть доля в квартире, площадь которой превышает 133 м кв, жилой дом (31м кв) и два земельных участка площадью 1200 и 1396 квадратов.

Еще один заместитель Назарова – Андрей Иньшаков, прибывший на службу в Зауралье из Екатеринбурга в конце 2019 года, задекларировал годовой доход в сумме 2,231 млн рублей. Также зампрокурора имеет долю в квартире 33,6 метров. У его супруги в собственности земельный участок 614 квадратов, жилой дом 158,5 метров и автомобиль «Фольксваген» 2016 года выпуска. Супруга Иньшакова за 2019 год заработала 1,2 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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