В Зауралье Covid-статистика пополнилась завозными случаями

В Курганской области 22 мая зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса. Из них семь завозные. Все заболевшие – жители области.

Как сообщает 22 мая оперативный штаб региона, Covid-19 подтвердился у четырех жителей Кургана, трое из которых посещали Москву и Ямал. Остальные инфицированные – жители Белозерского, Кетовского, Щучанского районов и Куртамыша. Они прибыли из ХМАО, Москвы, Удмуртии и Челябинска.

Напомним, последние два дня в регионе фиксировался прирост по Covid-19. 20 мая было выявлено 17 больных, 21 мая заболели уже 19 человек.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 177 случаев новой коронавирусной инфекции. В основном, это завозные случаи (61,6 %), еще 38,4% инфицированных контактировали с Covid-больными.

В Курганской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Жителям области необходимо носить маски в общественных местах, маски и перчатки в транспорте, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать и мыть руки. Гражданам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Всем, кто прибывает из регионов с неблагоприятной эпидобстановкой, необходимо сообщать о своем приезде медикам. Это требование обязательно для тех, кто приезжает из Москвы, Московской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО и Якутии. Авиасообщение с Курганом закрыто до конца мая, все рейсы отменены. На железнодорожном вокзале в Кургане установлен мобильный пункт проверки пассажиров на коронавирус.

Курган, Дарья Котова

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