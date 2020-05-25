В Кургане в речке нашли расчлененный труп женщины

В Кургане в реке Черная обнаружены фрагменты человеческого тела. Как сообщает 25 мая СУ СКР по Курганской области, страшную находку выловили вблизи ул. Анфиногенова.

Фрагменты тела из реки доставали два дня. Сначала были обнаружены руки и ступни, сообщается в группе «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В региональном Следкоме добавляют, что другие части тела были обнаружены на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В региональном СУ СКР уточняют, что личность убитой уже установлена. Силовики просят у курганцев помощи. Всех, кто располагает хоть какой-то информацией, просят связаться со следственным отделом.

Курган, Дарья Котова

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