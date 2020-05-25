В Курганскую область новые случаи Covid-19 завезли из «тюменской матрешки»

В Курганской области на 25 мая выявлено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб региона, четыре из них – завозные.

Covid-19 подтвердился у жителей Кургана, Куртамышского и Шадринского районов. Инфекция завезена из регионов «тюменской матрешки» – ХМАО, ЯНАО, Тюменская область. Еще двое заболевших контактировали с инфицированными в Кургане и Сафакулевском районе.

С начала пандемии в Зауралье зафиксировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели и покинули больницу 79 человек. В оперштабе уточняют, что в данный момент под наблюдением остаются 3955 человек, из них 798 – контактные.

Курган, Дарья Котова

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