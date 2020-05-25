В Курганской области – первый летальный исход от коронавируса

В Кургане от коронавируса скончалась пожилая женщина 1944 года рождения. Она с 12 мая проходила лечение в инфекционном госпитале. В Зауралье это первый летальный исход от Covid-19.

Как сообщает 25 мая оперативный штаб региона, диагноз Covid-19 подтвердиля у пенсионерки в мае. У женщины также был ряд сопутствующих тяжёлых заболеваний.

«В инфекционном госпитале пациентка находилась с 12 мая. Основное заболевание протекало в крайне тяжелой форме, пациентка была на ИВЛ. Врачи до последнего боролись за её жизнь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Мы выражаем соболезнования семье женщины», – прокомментировала директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Один из близких родственников женщины также болен коронавирусной инфекцией, однако заболевание у него проходит в лёгкой форме.

Как сообщал «Новый День», по состоянию на 25 мая в Зауралье всего было выявлено 189 случаев новой коронавирусной инфекции. В регионе действует режим повышенной готовности. Жителям области рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Пожилых людей просят не покидать свои дома. Продукты и лекарства им доставляют на дом.

Курган, Дарья Котова

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